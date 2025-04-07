الرئيس الفرنسي: مصر بلد الحضارة وتتمتع برأس المال البشري وهي الأكثر شبابًا

(أ ش أ):

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تقديره العميق للفرصة التي أتيحت له للتواجد في جامعة القاهرة، مشيرًا إلى أهمية اللحظة التي يتم فيها مخاطبة شباب مصر، وهي إحدى أقدم الحضارات في العالم، وأكثر البلاد شبابًا.

وقال ماكرون: "إن رأس المال البشري هو عنصر مهم في مصر، ونحن نؤمن بضرورة تعزيز التعاون العلمي بين بلدينا".

وأضاف الرئيس الفرنسي أن الشراكة الفرنسية- المصرية تمتد لسنوات طويلة، مؤكداً أن مصر تتمتع بقدرات أكاديمية هائلة وإمكانات كبيرة في مجال الابتكار. وأشار إلى أن مصر تعد الأولى في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، وتتصدر العديد من الأبحاث التكنولوجية التي تجسد تطورها المستمر في هذا المجال.

وأكد ماكرون فخره بالشراكة بين فرنسا ومصر، حيث يوجد نحو 50 درجة أكاديمية مزدوجة بين البلدين، بالإضافة إلى 42 بروتوكول تعاون تم توقيعه، كما ذكر أن نحو 3000 طالب مصري يدرسون في فرنسا، مع زيادة ملحوظة في أعداد الطلاب المصريين الذين يواصلون تعليمهم في فرنسا، حيث بلغت الزيادة نحو 25٪.

وفي إطار حديثه عن التعاون الجامعي، أشار الرئيس الفرنسي إلى أن الجامعة الفرنسية في مصر تسير في الاتجاه الصحيح، معربًا عن يقينه بأنها ستستقبل المزيد من الطلاب المصريين في المستقبل القريب.