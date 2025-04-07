إعلان

متحدث الرئاسة: قادة مصر وفرنسا والأردن يجرون مكالمة هاتفية مشتركة مع ترامب

08:02 م الإثنين 07 أبريل 2025

قادة مصر وفرنسا والأردن في قمة ثلاثية في القاهرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:
أجرى قادة مصر وفرنسا والأردن اليوم مكالمة هاتفية مشتركة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك على هامش القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة في 7 أبريل 2025.

واشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القادة الثلاثة ناقشوا مع الرئيس ترامب سبل ضمان وقف إطلاق النار بشكل عاجل في قطاع غزة، مؤكدين على ضرورة استئناف الوصول الكامل لتقديم المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين على الفور.

وأضاف السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي، أن القادة الثلاثة شددوا على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أفق سياسي حقيقي وتعبئة الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واستعادة الأمن والسلام للجميع، وتنفيذ حل الدولتين، مشيراً إلى أن القادة الثلاثة والرئيس ترامب اتفقوا على البقاء على اتصال وثيق.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك التأكيد على أهمية الإسراع بتحقيق السلام في أوكرانيا بما يتماشى مع القانون الدولي والحاجة المشتركة للأمن والاستقرار الدوليين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصر الأردن ترامب فرنسا إيمانويل ماكرون السيسي الملك عبدالله الثاني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

البيت الأبيض: إلغاء مؤتمر صحفي كان مقررا بين ترامب ونتنياهو
عاجل| لا للتهجير ونعم للإعمار.. بيان مصري أردني فرنسي بشأن حرب غزة
متحدث الرئاسة: قادة مصر وفرنسا والأردن يجرون مكالمة هاتفية مشتركة مع ترامب
حقيقة تحريك أسعار شرائح استهلاك الكهرباء لشهر مارس 2025