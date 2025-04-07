حدث في 8ساعات| بيان مصري أردني فرنسي بشأن حرب غزة.. والكهرباء تكشف حقيقة زيادة أسعار الشرائح

كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الإثنين العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها عقد قادة مصر وفرنسا والأردن قمة ثلاثية في القاهرة، اليوم الاثنين، بشأن الوضع الخطير في غزة.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

لا للتهجير ونعم للإعمار.. بيان مصري أردني فرنسي بشأن حرب غزة

عقد قادة مصر وفرنسا والأردن قمة ثلاثية في القاهرة، اليوم الاثنين، بشأن الوضع الخطير في غزة.

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قرار جمهوري بمد خدمة الدكتور محمد الضويني وكيلًا للأزهر الشريف

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 147 لسنة 2025 بمد خدمة الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضويني في وظيفة وكيل الأزهر الشريف، لمدة عام اعتبارا من 28 مارس 2025.

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حقيقة تحريك أسعار شرائح استهلاك الكهرباء لشهر مارس 2025

نفت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية ما انتشر، مؤخرًا، عن تحريك أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بدءًا من شهر أبريل الجاري تزامنًا مع الحديث عن زيادة أسعار المواد البترولية (التي لم تتم زيادتها حتى الآن). وأكدت مصادر بالشركات لمصراوي أن هذه المزاعم غير صحيحة.

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وزير العمل يعلن 7 فرص عمل للمُعلمين بالسعودية براتب 5 آلاف ريال

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، فتح باب التقديم لعدد 7 فرص عمل جديدة بالمملكة العربية السعودية (معلما لغة إنجليزية، معلمتا علوم، و3 معلمات رياضيات)، وذلك تلبيةً لاحتياجات مدرسة النبلاء العالمية بالسعودية.

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وزير العمل: توفير 22 فرصة عمل لأطباء مصريين في السعودية

أعلن محمد جبران، وزير العمل، توفير 22 فرصة عمل لكوادر مصرية من الأطباء المتخصصين للعمل في مجمع عيادات مركز ميلان الطبي بالمملكة العربية السعودية.

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وزير الشؤون النيابية: الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية

كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية في الفترة الأخيرة وتحرص على تيسير الإجراءات.

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قرار جمهوري.. نقل ملكية 7 قطع أراضي من النقل "النقل العام" إلى بنك الاستثمار القومي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا برقم 160 لسنة 2025 بإزالة صفة النفع العام عن 7 قطع أراضي من أصول هيئة النقل العام بالقاهرة.

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ماكرون: مصر شريك استراتيجي لفرنسا.. وندعم أجندتها للتنمية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن مصر شريك استراتيجي لفرنسا، موضحا أن بلاده تدعم مصر بقوة لتنفيذ أجندة 2030 للتنمية.

وأعرب ماكرون ـ في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية ـ عن شكره العميق للرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال الحار أمس في حي خان الخليلي، مشيرا إلى أن زيارته اليوم هي تشريف وتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والإرادة المشتركة لمزيد من توثيق العلاقات.

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ماكرون: سندعم العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن مصر شريك استراتيجي لفرنسا، موضحًا أن بلاده تدعم مصر بقوة لتنفيذ أجندة 2030 للتنمية.

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