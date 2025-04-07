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الرئيس الفرنسي يصل جامعة القاهرة

07:25 م الإثنين 07 أبريل 2025

إيمانويل ماكرون

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منذ قليل، جامعة القاهرة لاستعراض الفرص المتاحة، للتعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية الفرنسية والمصرية.

يأتي ذلك خلال ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، بقاعة الاجتماعات الكبرى جامعة القاهرة.

كان في استقباله، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، وفيليب بابتيست، الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي لدى الجمهورية الفرنسية، ورئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد سامي عبد الصادق، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية.

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إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي يصل جامعة القاهرة المؤسسات التعليمية الفرنسية والمصرية ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية الدكتور أيمن عاشور
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