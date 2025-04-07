صاحب سيلفي الرئيس وماكرون: مانمتش أنا وأهلي من الفرحة وبنحتفل في الشوارع بالديجيهات

كتب- محمد سامي:

قال إسلام جمعة، صاحب سيلفي الرئيس، إنه إلتقى صدفة بالرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتمكن من التقاط صورة سيلفي معهما.

وأكد أن اللحظة التي وثقتها الكاميرات كانت عفوية وغير مرتبة على الإطلاق لأنه لم يكن يعلم أن الرئيس سيزور منطقة الجمالية وتفاجئ بقربه الشديد منه وعلى الفور قرر التقاط صورة سيلفي، موضحاً: "كنت في شغلي عادي زي كل يوم، لاقيت الرئيس بنفسه بيقرب مننا وبيسلم علينا، طلبت منه صورة وافق وهزر معايا".

وأضاف أن الرئيس السيسي تعامل معه بود شديد وابتسم له بعدما التقط الصورة وقال: "الصورة حلوة وأنتم شباب محترمة وزي الفل"، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع أن يقترب إلى هذا الحد من الرئيس، الذي تحدث معه ببساطة وتواضع.

وأوضح إسلام جمعة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتين مها الصغير ومها بهنسي، أنه منذ الأمس وهو يحتفل مع أهله وأصدقائه في منطقة إمبابة، مؤكدًا: "الاحتفالات عندي في إمبابة شغالة من امبارح، الناس منمتش وأصحابي شغلوا الديجيهات". معتبرًا أن هذه الصورة بالنسبة له تاريخية، وسيقوم بطباعتها وتعليقها في كل مكان. قائلا: "هعملها براويز وأحطها في كل حتة وفرحتي متتوصفش".