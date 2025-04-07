الرئيس السيسي لرجال الأعمال الفرنسيين: الاستثمار في مصر فرصة

كتب- محمد نصار:

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، الذي انعقد اليوم في القاهرة، في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى مصر.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المنتدى، الذي حمل عنوان "شهادات ورؤى حول الشراكة الفرنسية المصرية"، شهد مشاركة عدد كبير من الشركات المصرية والفرنسية، المتخصصة في مجالات متنوعة تشمل الصحة، والطاقة الجديدة، والهيدروجين الأخضر، والذكاء الاصطناعيّ، والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس قد أعرب عن ترحيبه بالرئيس ماكرون وعن شكره لجهده المبذول لدعم وتطوير العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن مصر حريصة على الاستفادة من الخبرات الفرنسية وشركاتها.

وأشار الرئيس، إلى أن الاستثمار في مصر بالنسبة لرجال الأعمال والشركات الفرنسية يعتبر فرصة مواتية، في ظل الجهد الكبير الذي تم بذله خلال العشر سنوات الماضية في مجال البنية التحتية والأساسية، فضلًا عن عملية الإصلاح الاقتصادي، واتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر في الإطار الإفريقي والعربي، وتمتع مصر بطاقة عمل ضخم، في ظل أن 60% من الشعب المصري تحت سن 40 عامًا.

وشدد الرئيس، على أهمية إنشاء شراكات بين الجانبين المصري والفرنسي في المجالات المختلفة، مؤكدًا أهمية وضرورية مسألة توطين الصناعة في مصر، ومشددًا على حرص الدولة على تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين الفرنسيين، وعلى الارتقاء بمستوى العلاقات المصرية الفرنسية إلى آفاق أرحب تلبي تطلعات الشعبين الصديقين.

اقرأ أيضا:

بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق

حقيقة تحريك أسعار شرائح استهلاك الكهرباء لشهر مارس 2025

وزير العمل يعلن 7 فرص عمل للمُعلمين بالسعودية براتب 5 آلاف ريال

السيسي خلال منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي: مصر فرصة ليكم