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بالفيديو.. الرئيس السيسي يصطحب نظيره الفرنسي في جولة تفقدية بمحطة عدلي منصور

06:14 م الإثنين 07 أبريل 2025

الرئيس السيسي يصطحب نظيره الفرنسي في جولة تفقدية

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كتب-عمرو صالح:
نشر متحدث الرئاسة فيديو، لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، محطة عدلي منصور التبادلية بالخط الثالث لمترو الأنفاق.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وصلا إلى محطة عدلي منصور التبادلية بالخط الثالث لمترو الأنفاق.

وجاء ذلك في إطار الزيارة التاريخية التي يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر .


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