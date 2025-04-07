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ماكرون: مصر لديها إمكانيات هائلة وندعمها باستثمارات طويلة المدى

05:14 م الإثنين 07 أبريل 2025

السيسي و ماكرون

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، فاعليات منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي.

وقال الرئيس الفرنسي ماكرون في كلمته بالمنتدى، إن بلاده تحرص على نقل خبراتها لمصر في كل المجالات، مؤكدًا أننا ندعم مصر باستثمارات على المدى الطويل في المجالات الإستراتيجية.

وأشار "ماكرون" إلى إننا نقف إلى جانب مصر دومًا ونحن شريك موثوق على الدوام، موضحًا أن مصر بلد مستقر ولديه إمكانيات هائلة للنمو.

وأضاف، فرنسا باب منفذ منتجات مصر لأوروبا والقاهرة منفذ لشركات بلادي إلى إفريقيا والشرق الأوسط.

وثمن الرئيس الفرنسي جهود الرئيس السيسي في المنطقة وجهود الدولة المصرية بدعم الطاقة النظيفة.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي إيمانويل ماكرون منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي
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