السيسي خلال منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي: مصر فرصة ليكم

كتب- محمد عمارة:

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ترحيب مصر بكل الشركات الفرنسية، لافتًا إلى أن مصر تعمل على الاستفادة من الخبرات الفرنسية.

وقال الرئيس السيسي، خلال فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي، بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون: مش عارف أبدأ كلامي معاكم إزاي، رجال الأعمال بطبيعتهم مش بيضيعوا الفرصة، بقولكم بمنتهى التواضع، مصر فرصة.. طب ليه؟.

وأضاف الرئيس: آخر 10 سنين، بذلنا جهد كبير لتهيئة الدولة المصرية لتنطلق، عشان لو فيه شركات كبيرة، تجد بنية تحتية متقدمة، صرفنا أموال ضخمة جدًا عشان نخلي بنيتنا الأساسية في محال النقل والبنية التشريعية والإصلاح الاقتصادي، عشان لما نيجي نتكلم مع رجال الأعمال والمستثمرين في بلد عندها 106 ملايين نسمة واتفاقيات مع كل الدول وتبقى منفذ لمنطقتنا العربية والأفريقية.

وتابع: لدينا أيضًا طاقة عمل، أكثر من 60% من الشعب المصري أقل من 40 سنة، ممكن بشيئ من التأهيل تكون مناسبة للعمل

هتكلم معاكم بصراحة، مهم أوي نعمل شراكات مختلفة في مجالات الصحة أو التعليم والزراعة والسياحة، ولكن خلونا نقول إن جزء مهم من نجاح الشراكة، بنعول عليكم، يتوطن جزء كبير من هذه الصناعة، حجم الجهد عشان يبقى فيه نسبة معقولة من توطين، ويقلل الضغط على العملة في مصر، وبصراحة ده من أهم الأسباب الضاغطة على العملة، بنستورد كميات كبيرة من الغذاء.

وواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي: إحنا داعمين وبقوة، وأقدر أقول إن الرئيس "ماكرون" داعم، من أجل شراكة يستفيد منها الجميع، وإحنا موجودين عشان نحل أي مشكلة ومنضرش أي مواطن فرنسي أو مصري أو رجل أعمال، حجم الثقة بيني وبين الرئيس "ماكرون" ضخم جدًا، وأنا بتكلم معاه فهو صديق موثوق جدًا، ومقدر جدًا، مش محتاج أشرح له الموضوع، هو داعم، ومستعدين لأي مشروع تتقدموا معانا فيه، بس نوطن جزء من هذه الصناعة، نوفر الفرصة ثم هيكون له عوائد علينا.

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