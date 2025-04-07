بث مباشر| السيسي ونظيره الفرنسي يشهدان فاعليات منتدى رجال الأعمال

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي، عصر اليوم، فاعليات منتدى رجال الأعمال "المصري - الفرنسي".

جاء ذلك في نبأ عاجل بثته فضائية إكسترا نيوز، عصر الاثنين.

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الاثنين، مؤتمرا صحفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقصر الاتحادية.

وشهد الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي، صباح الاثنين، توقيع إعلان نوايا للتعاون في مجال التعليم العالي.

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