إعلان

بث مباشر| السيسي ونظيره الفرنسي يشهدان فاعليات منتدى رجال الأعمال

04:21 م الإثنين 07 أبريل 2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي، عصر اليوم، فاعليات منتدى رجال الأعمال "المصري - الفرنسي".

جاء ذلك في نبأ عاجل بثته فضائية إكسترا نيوز، عصر الاثنين.

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الاثنين، مؤتمرا صحفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقصر الاتحادية.

وشهد الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي، صباح الاثنين، توقيع إعلان نوايا للتعاون في مجال التعليم العالي.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. السيسي يستقبل ماكرون في الاتحادية ويوقع اتفاقيات ومذكرات تفاهم

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة.. وموعدة عودة البرودة

بعد تكرار اشتعال النار في شقق سكنية.. 5 مخاطر لترك شاحن الهاتف في الكهرباء

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي منتدى رجال الأعمال إيمانويل ماكرون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

النفط يتراجع لأدنى مستوى منذ 2021.. هل يؤثر على قرار لجنة تسعير البنزين؟
حقيقة تحريك أسعار شرائح استهلاك الكهرباء لشهر مارس 2025
لماذا فقد الجنيه 2% من قيمته مقابل الدولار خلال يومين؟
"قرار متسرع".. دار الإفتاء ترد على دعوات الجهاد المسلح ضد إسرائيل