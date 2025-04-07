وزير العمل: توفير 22 فرصة عمل لأطباء مصريين في السعودية

كتب- محمد نصار:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، توفير 22 فرصة عمل لكوادر مصرية من الأطباء المتخصصين للعمل في مجمع عيادات مركز ميلان الطبي بالمملكة العربية السعودية.

وقال الوزير - في بيان للوزارة اليوم الاثنين - إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب في سوق العمل الخارجي بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج والإدارة العامة للتشغيل.

وأضاف أن التخصصات المطلوبة هي 2 طبيب جلدية من الجنسين "إستشاري وأخصائي أول" والراتب يتراوح بين 30 إلى 60 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة، و2 طبيب جراحة من الجنسين "إستشاري وأخصائي أول" والراتب يتراوح بين 30 إلى 60 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة.

وتابع أن التخصصات المطلوبة تتضمن أيضا استشارية عقم وإنجاب "إستشاري فقط" والراتب يتراوح بين 40 إلى 70 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة، و15 ممرضة " أخصائي تمريض – بكالوريوس" والراتب يتراوح بين 4 إلى 5 آلاف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة.

كما تضمنت التخصصات المطلوبة طبيبة نسائية "أخصائي نسائية - بكالوريوس - تخصص تجميل نساء" والراتب يتراوح بين 25 إلى 40 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة، وإستشاري تخدير "إستشاري" والراتب يتراوح بين 30 إلى 35 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة.

من جانبها.. قالت هبة أحمد مدير إدارة التشغيل بوزارة العمل إن من مميزات هذه الفرص تأمين طبي وسكن ومواصلات وراتب أساسي، منوهة بأن من يريد التقدم في هذه الوظائف تقديم السيرة الذاتية بدءا من اليوم ولمدة 5 أيام على الرابط التالي: labor@labour.gov.eg.