وزير الشؤون النيابية: الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية

كتب- نشأت علي:

كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية في الفترة الأخيرة وتحرص على تيسير الإجراءات.

جاء ذلك في كلمة فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي، بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.

وأعلن الوزير أن هناك اجتماعات أسبوعيًّا لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتيسيرات وتطبيقها في شأن تطوير المنظومة الجمركية.

وأشار فوزي إلى أن الموقع الجغرافي المتميز الذي تتميز به مصر يقتضي متابعة التيسيرات في الإجراءات، مؤكدًا أهمية دراسة مجلس الشيوخ في شأن الإفراج الجمركي، لا سيما أنها تمت بشكل عملي وعلمي حقيقي.

وقال الوزير: موضوع الإفراج الجمركي يحظى بمساحة اهتمام كبيرة من الحكومة، متابعًا: تكاد تكون الاجتماعات متكررة أسبوعيًّا، وهناك حرص كبير على التوسع في التيسيرات الجمركية وتيسير الإجراءات وأن تكون التيسيرات ذات طبيعة اقتصادية منتجة.

وأكد المستشار محمود فوزي أن الدول تتسابق في ما بينها في هذا الأمر، الشحنة الجمركية وحجم التيسيرات واختصار الإجراءات والمدد، قائلًا: نتابع هذه الدول، ووزارتا الاستثمار والمالية تضعان أمامها الإجراءات واختصار الإجراءات، بما يؤثر على ترتيب مصر وزيادة تنافسيتها.