قرار جمهوري.. نقل ملكية 7 قطع أراضي من النقل "النقل العام" إلى بنك الاستثمار القومي

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا برقم 160 لسنة 2025 بإزالة صفة النفع العام عن 7 قطع أراضي من أصول هيئة النقل العام بالقاهرة.

تشمل قطع الأراضي: جراج ترام العباسية، جراج وورش ترام بورسعيد، جراج ترام حلوان، جراج أتوبيس بورسعيد، أرض المنيب، جراج الجيزة، جراج الملاكي بسراي القبة.

وبحسب القرار، يتم نقل ملكية قطع الأراضي المبينة في المادة الأولى من هذا القرار لصالح بنك الاستثمار القومي.

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