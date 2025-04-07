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7 صور لموقف السلام الجديد قبل تشغيله -مسجد ومحلات وكافتيريات

03:08 م الإثنين 07 أبريل 2025
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كتب- محمد صار:

نشرت الهيئة العامة للاستعلامات، 7 صور لموقف السلام الجديد، والخاص بسيارات نقل الركاب داخل القاهرة والمدن الجديدة القريبة منه.

وقالت الهيئة، في منشور عبر حسابها على فيسبوك، قبل قليل، إنه تم تشغيل الدور الأول، من المقرر تشغيل الدور الثاني خلال الفترة المقبلة للأقاليم، والدور الثالث سيتم تخصيصه كجراچ للسيارات.

ويستوعب موقف السلام الجديد 2500 سيارة نقل وسرفيس، وبه 224 محلًا، ومكون من 3 أدوار، ومزود بكل الخدمات: مسجد، ودورات مياه، ونقطة إسعاف، وكافتيريات، وغرف خدمات.

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الهيئة العامة للاستعلامات موقف السلام الجديد
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