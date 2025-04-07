بدء القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفرنسا بقصر الاتحادية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

انطلقت ظهر الاثنين، بقصر الاتحادية، قمة ثلاثية بين مصر والأردرن وفرنسا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

ووصل القاهرة ظهر الاثنين، ملك الأردن عبدالله الثاني، لحضور القمة الثلاثية بين "مصر والأردن وفرنسا" بشأن الأوضاع بالمنطقة.

واستقبل الرئيس السيسي، ملك الأردن لدى وصوله القاهرة، بقصر الاتحادية، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وحرص الرئيس السيسي، على التقاط صورة تذكارية بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقصر الاتحادية قبيل بدء القمة الثلاثية.

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