أتوبيسات لنقل الركاب.. وقف الخدمة بمترو الأنفاق وقطار العاصمة في 5 محطات

كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الخط الثالث، عن توقف الخدمة بالخط الأخضر وقطار العاصمة بمحطات هشام بركات وقباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور.

وقالت الشركة، في بيان، قبل قليل، إن ذلك نظرًا لإجراء أعمال صيانة استثنائية، حيث تم توفير أتوبيسات لنقل الركاب من محطة النزهة إلى العبور مرورًا بمحطة عدلي منصور مع توفير موظفي خدمة عملاء لإرشادهم إلى الأتوبيسات على أن يتم استئناف الخدمة في أسرع وقت ممكن.

ووجهت الشركة، الشكر لجمهور الركاب، معربة عن اعتذارها عن أي إزعاج قد يتسبب فيه هذا التعديل.

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