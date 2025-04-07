بعد قليل.. وزير الصحة ونظيرته الفرنسية يزوران مستشفى 57357 ومعهد ناصر

كتب - أحمد جمعة:

يزور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ونظيرته الفرنسية كاترين فوتران، مستشفى سرطان الأطفال 57357، ومعهد ناصر للبحوث والعلاج، اليوم الاثنين.

تاني تلك الزيارة على هامش الزيارة التي يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، والتي بدأت منذ أمس الأحد وتستمر حتى الثلاثاء.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الاتحادية اليوم الإثنين، بحضور وفدي البلدين مراسم توقيع عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

وشملت الاتفاقيات؛ إعلان نوايا للتعاون مع وزارة الصحة الفرنسية ووقعها عن الجانب المصري الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وعن الجانب الفرنسي وزيرة العمل والصحة والتضامن وشئون العائلة "كاترين فوتران".

كما وقع عبدالغفار ومدير المعهد الفرنسي للأورام "جوستاف روسي" الفرنسي البروفيسور فابريس بارليزي، اتفاقية إنشاء وتنمية مركز "جوستاف روسي" لعلاج الأورام بالقاهرة .