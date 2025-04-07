رئيس برلمانية الوفد بـ"الشيوخ" يطالب بسرعة حل أزمة الإفراج الجمركي -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

طالب النائب الوفدي طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرًا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي، بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات؛ لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.

وقال عبد العزيز: "ألتمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة؛ لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منها البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة!".

وتابع النائب بأن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم الدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، مختتمًا: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة، ما الحل؟

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