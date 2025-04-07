ماكرون: سندعم العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي

كتب- محمد نصار و(أ ش أ):



أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن مصر شريك استراتيجي لفرنسا، موضحًا أن بلاده تدعم مصر بقوة لتنفيذ أجندة 2030 للتنمية.

وأعرب "ماكرون"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، الاثنين، عن شكره العميق للرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال الحار أمس في حي خان الخليلي، مشيرًا إلى أن زيارته اليوم هي تشريف وتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والإرادة المشتركة لمزيد من توثيق العلاقات.

وقال الرئيس الفرنسي: أهنىء نفسي بأنه تم تأكيد العلاقة الوثيقة مع مصر اليوم بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا أن فرنسا ستتابع وتدعم العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي وستدعم كل المشروعات الإصلاح.

وأشار "ماكرون"، إلى أن المباحثات مع الرئيس السيسي تناولت كل الأزمات والملفات الإقليمية، مشددًا على وجود إرادة فرنسية ثابتة للمساهمة في تنمية ورخاء مصر وشعبها.

وتابع "ماكرون": نجدد التزامنا بمواصلة ومتابعة التعاون المالي لتنفيذ المشاريع الأولوية لمصر والتي تساهم في تنميتها واستقرارها، وذلك عن طريق الاستثمار من قبل الشركات الفرنسية والمساعدة الثنائية الأوروبية.

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