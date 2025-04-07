برلماني يكشف عن تفاصيل دراسة بشأن تطوير الإفراج الجمركي

كتب- نشأت علي:

استعرض النائب محمد أبو غالي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن الدراسة المقدمة منه بشأن تطوير النظام الجمركي المصري، مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.

وأوضح أبو غالي أن التخليص الجمركي يعد عنصرًا أساسيًّا في تسهيل حركة التجارة الدولية؛ حيث يمثل حلقة الوصل بين البضائع ودخولها أو خروجها من الدول وهي عملية ضرورية لضمان الامتثال لجميع اللوائح والمعايير التي تحددها الدول، بما في ذلك معايير السلامة العامة، والصحة، وحماية البيئة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: "بالتالي تعد مؤشرًا حيويًّا على كفاءة البيئة التجارية في الدولة وازدهارها الاقتصادي؛ من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بنقل البضائع عبر الحدود، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويؤثر نظام التخليص الجمركي الفعال تأثيرًا إيجابيًّا كبيرًا على اقتصاد الدولة وتكاليف المستوردين والمصدرين من خلال تقليل التأخيرات وتقليص التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالمخزون، ويمكن الشركات من العمل بشكل أسرع وأكثر فاعلية؛ مما يعزز من كفاءة القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن شركاء موثوقين وفعالين في سلسلة التوريد".

وتابع أبو غالي: "علاوة على ذلك، فإن تبسيط العملية الجمركية يُسهم في تعزيز مناخ الأعمال العام، ويشجع على زيادة حجم التجارة والنشاط الاقتصادي ويؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وزيادة الإيرادات من الرسوم والضرائب للوصول إلى اقتصاد منافس قوي".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: "في ظل الاقتصاد العالمي الحالي، تعد سرعة التخليص الجمركي من العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات الاستثمار، فالدول التي توفر إجراءات جمركية سريعة وقابلة للتنبؤ تكون أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر؛ حيث تسهم هذه العوامل بشكل كبير في تقليل التحديات اللوجستية والتكاليف التشغيلية، فإعطاء الأولوية للتطوير المستمر في الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءتها، يمكن الدول من تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة، وتوفير بيئة مثالية لازدهار التجارة والاستثمار، بما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف اقتصادية واسعة وضمان نمو مستدام في الأسواق العالمية".

ونصَّ التقرير على عدد من أهداف الدراسة؛ منها إجراء دراسة شاملة حول الوقت المستغرق للإفراج الجمركي عن البضائع في مصر، مع التركيز على تحليل عملية التخليص الجمركي لتحديد أي تأخيرات أو تحديات قد تؤثر على كفاءتها.

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