ماكرون: مصر شريك استراتيجي لفرنسا.. وندعم أجندتها للتنمية

كتب- محمد نصار وأ ش أ:

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن مصر شريك استراتيجي لفرنسا، موضحا أن بلاده تدعم مصر بقوة لتنفيذ أجندة 2030 للتنمية.

وأعرب ماكرون ـ في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية ـ عن شكره العميق للرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال الحار أمس في حي خان الخليلي، مشيرا إلى أن زيارته اليوم هي تشريف وتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والإرادة المشتركة لمزيد من توثيق العلاقات.

وقال الرئيس الفرنسي "إنني أهنىء نفسي بأنه تم تأكيد العلاقة الوثيقة مع مصر اليوم بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية"، مؤكدا أن فرنسا سوف تتابع وتدعم العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي وستدعم كل المشروعات الإصلاح.

وأشار ماكرون إلى أن المباحثات مع الرئيس السيسي تناولت كل الأزمات والملفات الإقليمية، مشددا على وجود إرادة فرنسية ثابتة للمساهمة في تنمية ورخاء مصر وشعبها .

وتابع ماكرون قائلا "إننا نجدد التزامنا بمواصلة ومتابعة التعاون المالي لتنفيذ المشاريع الأولوية لمصر والتي تساهم في تنميتها واستقرارها، وذلك عن طريق الاستثمار من قبل الشركات الفرنسية والمساعدة الثنائية الأوروبية".