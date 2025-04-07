أماكن صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين خلال أبريل 2025 -تفاصيل

كتب- محمد سامي:

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف الدعم الإضافي للأُسر الأكثر احتياجًا، للشهر الثاني على التوالي، ضمن مقررات التموين الخاصة بشهر أبريل 2025؛ تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

ويستفيد من الدعم الإضافي نحو 10 ملايين أُسرة من الفئات الأكثر احتياجًا، والمقيدة على البطاقات التموينية؛ حيث يتم الصرف من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، إلى جانب بقالي التموين ومنافذ مشروع "جمعيتي".

وتأتي هذه الخطوة في ظل نجاح وزارة التموين في تأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية الأساسية؛ بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لمنحة الدعم الإضافي، حسب الوزارة، 4 مليارات جنيه، وهي جزء من حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، التي تتميز بتركيزها على الفئات الأكثر احتياجًا والأقل دخلًا؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي.

وتؤكد وزارة التموين استمرارها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، والعمل على تحسين الخدمات التموينية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بالشكل الذي يضمن العدالة الاجتماعية والاستدامة.