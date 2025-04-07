ماكرون: مصر أول من وثقت بطائرات الرافال الفرنسية وتبعها الكثيرون

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على حفاوة استقباله في منطقة الحسين، أمس الأحد.

وأضاف "ماكرون"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، اليوم الاثنين: في مجال الدفاع، وهو في قلب التعاون بين مصر وفرنسا، أنتم كنتم أول من وثق بطائراتنا "الرافال"، وتبعتها دول كثيرة.

يأتي ذلك في إطار الزيارة الموسعة التي يجريها الرئيس الفرنسي لمصر لتعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين، فضلًا عن بحث ومناقشة سبل وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

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