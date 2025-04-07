السيسي وماكرون يوقعان الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

القاهرة- أ ش أ:

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين بقصر الاتحادية الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وعقب التوقيع.. صافح الرئيس السيسي نظيره الفرنسي وتبادلا نسخة الإعلان المشترك الموقع منهما.

وكان الرئيسان السيسي وماركون قد شهدا في قصر الاتحادية، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر وفرنسا خلال زيارة ماكرون التي بدأت لمصر أمس /الأحد/ وتستمر حتى غد الثلاثاء.