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السيسي وماكرون يوقعان الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

12:16 م الإثنين 07 أبريل 2025

الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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القاهرة- أ ش أ:

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين بقصر الاتحادية الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وعقب التوقيع.. صافح الرئيس السيسي نظيره الفرنسي وتبادلا نسخة الإعلان المشترك الموقع منهما.

وكان الرئيسان السيسي وماركون قد شهدا في قصر الاتحادية، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر وفرنسا خلال زيارة ماكرون التي بدأت لمصر أمس /الأحد/ وتستمر حتى غد الثلاثاء.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي إيمانويل ماكرون قصر الاتحادية
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