بث مباشر.. مؤتمر صحفي للسيسي وماكرون بقصر الاتحادية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الاثنين، مؤتمرا صحفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقصر الاتحادية.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لوقائع المؤتمر الصحفي للرئيس السيسي ونظيره الفرنسي، من خلال الرابط التالي:

وشهد الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي، صباح الاثنين، توقيع إعلان نوايا للتعاون في مجال التعليم العالي.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. السيسي يستقبل ماكرون في الاتحادية ويوقع اتفاقيات ومذكرات تفاهم

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة.. وموعدة عودة البرودة

بعد تكرار اشتعال النار في شقق سكنية.. 5 مخاطر لترك شاحن الهاتف في الكهرباء

رافقت ماكرون في سماء القاهرة.. معلومات عن طائرة الرافال