بلاش فرض أمر واقع.. منشور لعضو مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن مستقبل الرياضة في مصر

كتب- محمد سامي:

قال النائب محمد الجارحي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن مستقبل الرياضة في مصر يستدعي حوارًا مجتمعيًّا موسعًا يشمل جميع الأطراف المعنية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن فرض أمر واقع أو الاكتفاء بحوارات تُدار خلف الأبواب المغلقة.

وأضاف الجارحي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن تطوير قطاع الرياضة في مصر لا يقتصر على كرة القدم أو تعديلات قانون الرياضة الجديد؛ بل يتطلب رؤية شاملة تراعي اسم وقيمة الدولة المصرية، وتتماشى مع توجه الجمهورية الجديدة التي تسعى للتطوير في مختلف المجالات.

وأشار النائب إلى أن الرياضة تمثل عنصرًا مهمًّا في بناء الإنسان المصري، وتعزيز الانتماء الوطني، داعيًا إلى ضرورة الاستماع إلى كل وجهات النظر وفتح باب المشاركة المجتمعية أمام كل المهتمين والرياضيين وصناع القرار؛ لتحقيق نهضة حقيقية ومستدامة في المجال الرياضي.

واختتم الجارحي تصريحاته بالتأكيد أن الدولة المصرية تدرك أهمية الرياضة كأداة للتنمية، وتسعى لبناء منظومة رياضية حديثة تواكب تطلعات الشباب وتُعلي من قيمة مصر إقليميًّا ودوليًّا.

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