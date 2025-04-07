"منور الجمالية".. هيئة الاستعلامات تنشر فيديو لاستقبال أهالي الحسين للسيسي وماكرون



كتب- محمد فتحي:

نشرت الهيئة العامة للاستعلامات فيديو لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك خلال جولة أجروها بمنطقة خان الخليلي والحسين بالقاهرة.

وقال عدد من المواطنين للرئيس السيسي أثناء الجولة: "كل سنة وانت طيب يا ريس، منور الجمالية ياريس، بنحبك يا سيسي".

ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي على المواطنين قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين".

واصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في جولة بمنطقة خان الخليلي في القاهرة.

وقطع الرئيسان الشارع الرئيسي بخان الخليلي، وسط بهجة المواطنين المصريين والسياح الأجانب، والتقاطهم الصور التذكارية "سيلفي"، مع الرئيس المصري وضيفه الفرنسي، وصولا إلى مطعم خان الخليلي ومقهى نجيب محفوظ بالمنطقة.

وصافح الرئيس السيسي عددًا من المواطنين المصريين أثناء سيره بشوارع القاهرة.

كما أدى الرئيس الفرنسى التحية للمصريين ورفع يده بابتسامة على وجهه، إذ صافح عددا من المصريين، وهتف المواطنون المصريين: "بنحبك ياريس.. بنبحك يا سيسي".