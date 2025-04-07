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اليوم.. الرئيس الفرنسي في جامعة القاهرة

09:00 ص الإثنين 07 أبريل 2025

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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كتب- عمر صبري:

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير التعليم العالي الفرنسي وعدد من مسئولي الجامعات الفرنسية جامعة القاهرة، اليوم الإثنين، لاستعراض الفرص المتاحة، للتعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية الفرنسية والمصرية، وذلك خلال ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية الثانية ظهرًا بقاعة الاجتماعات الكبرى جامعة القاهرة.

يأتي ذلك في إطار زيارة الرئيس الفرنسي لمصر وفي ضوء التعاون المثمر بين البلدين والترابط الوثيق على كافة الأصعدة والاستثمارات الفرنسية، خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، لا سيما الشراكات بين الجامعات المصرية والفرنسية.

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