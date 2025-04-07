بعد جولة "ماكرون" بخان الخليلي.. زعماء وقادة زاروا معالم القاهرة التاريخية

كتب- محمد شاكر:

اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في جولة بمنطقة خان الخليلي في القاهرة.

وقطع الرئيسان الشارع الرئيسي بخان الخليلي، وسط بهجة المواطنين المصريين والسياح الأجانب، والتقاطهم الصور التذكارية "سيلفي"، مع الرئيس المصري وضيفه الفرنسي، وصولا إلى مطعم خان الخليلي ومقهى نجيب محفوظ بالمنطقة.

وصافح الرئيس السيسي عددًا من المواطنين المصريين أثناء سيره بشوارع القاهرة.

كما أدى الرئيس الفرنسى التحية للمصريين ورفع يده بابتسامة على وجهه، إذ صافح عددا من المصريين، وهتف المواطنون المصريين: "بنحبك ياريس.. بنبحك يا سيسي".

"مصراوي" يستعرض أبرز الزعماء التاريخيين الذين تجولوا في شوارع القاهرة، إذ تحظى العاصمة بتاريخ حافل باستقبال زيارات رؤساء وقادة أجانب، بعضهم قام بجولات مشهودة في شوارعها، وذلك تعبيرًا عن التقارب أو للتواصل المباشر مع الشعب المصري، وجاءت هذه الزيارات كالآتي:

- الرئيس الأمريكي جيمي كارتر 1979.

- قام كارتر بجولة في القاهرة القديمة، إذ زار منطقة خان الخليلي، وتفاعل مع الحرفيين والتجار خلال مفاوضات كامب ديفيد.

- الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران 1980.

- زار ميتران مواقع أثرية مثل الأهرامات، والتقط صُورا وهو يتجول في الشوارع المحيطة بها.

- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 2005.

- مشى بوتين في منطقة الأهرامات، وزار السوق السياحي، والتقط صورا مع الزائرين.

- الرئيس الأمريكي باراك أوباما 2009.

- على الرغم من أن زيارة أوباما للقاهرة كانت رسمية وقصيرة، إلا أنه خرج في موكب مرئي عبر شوارع القاهرة، حيث استقبله المصريون بحماس.

- الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز 2016.

- خلال زيارة الملك سلمان لمصر، توجه إلى بعض المواقع الشعبية، وكانت له مواكب واضحة في العاصمة.

- رؤساء أفارقة مثل: "رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا".

- خلال القمم الأفريقية، حرص بعض القادة الأفارقة على القيام بجولات قصيرة في الأسواق أو المناطق التاريخية، ومن أبرزهم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.