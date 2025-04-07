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"منور الجمالية يا ريس".. مواطنون يستقبلون الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي بالهتافات المرحبة

12:19 ص الإثنين 07 أبريل 2025

الرئيس السيسي يصطحب ماكرون في خان الخليلي

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
استقبل المواطنون المتواجدون، في خان الخليلي الرئيسين السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون خلال جولتهما بالمنطقة بالهتافات المرحبة بهما، مثل: "كل سنة وانت طيب يا ريس، منور الجمالية دايرتك يا ريس. بنحبك يا ريس.. بنحبك يا سيسي".

وتناول الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي، العشاء، في مطعم نجيب محفوظ بمنطقة خان الخليلي.

ويزور الرئيس الفرنسي مصر لمدة 3 أيام، إذ يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا الإثنين، لمناقشة استعادة الهدوء ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، والخطة العربية لإعادة إعمار القطاع.

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الجمالية الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي خان الخليلي إيمانويل ماكرون
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