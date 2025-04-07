بعد تطبيقه في بورسعيد.. التموين تكشف عن مزايا "الكارت الموحد"

كتبت- داليا الظنيني:

أعلنت وزارتا التموين والاتصالات، عن بدء تطبيق "الكارت الموحد" الذي يمثل وسيلة آمنة وشاملة وسهلة لحصول المواطنين على الخدمات الحكومية والمالية.

وكشف مساعد وزير التموين محمد شتا، في مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، عن المزايا المتعددة لـ "الكارت الموحد"، مؤكداً أنه أداة مؤمنة تُمكّن المواطنين من الوصول إلى جميع الخدمات الحكومية المستحقة، مثل التأمين الصحي الشامل، وصرف المقررات التموينية والخبز، مع إمكانية إضافة خدمات أخرى مثل "تكافل وكرامة" مستقبلاً.

وأشار إلى ربط الكارت بحساب في البريد المصري لتيسير المعاملات المالية كتحويل الرواتب والمعاشات وعمليات الشراء، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

وعن اختيار بورسعيد لبدء التجربة، أوضح شتا أنها أول محافظة طبقت التأمين الصحي الشامل بالكامل، مشيراً إلى نجاح التجارب الأولية التي شملت صرف التموين والخبز، والتوسع الحالي ليشمل 42 ألف أسرة (140 ألف مستفيد) خلال شهر أبريل الجاري.

من جهته، أوضح مساعد وزير الاتصالات محمود بدوي أن الكارت يجمع كافة الخدمات في بطاقة واحدة، ويتيح الاستفادة من الخدمات الحكومية والدعم والخدمات المصرفية، مما يعزز الشمول المالي والرقمي.

وفيما يتعلق بمخاوف فقدان الكارت، لفت بدوي إلى التخطيط لتحويله إلى تطبيق رقمي على الهاتف المحمول لتعزيز الأمان وتوفير بدائل أقل تكلفة.