نشرة منتصف الليل|الرئيس الفرنسي ماكرون يصل مصر .. والأرصاد تعلن طقس الاثنين.. وطرح شقق جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأحد على النحو التالي:

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الاثنين حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل ليلا وفي الصباح الباكر معتدل ليلا وفي الصباح الباكر.

وأضافت الهيئة أنه يوجد فرص أمطار على مناطق من السواحل الشمالية والغربية.

مزيد من التفاصيل اضغط هنا

رافقته طائرات الرافال المصرية.. الرئيس الفرنسي ماكرون يصل مصر

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وصوله للأراضي المصرية، في زيارة رسمية مساء اليوم الأحد.

ونشر الرئيس الفرنسي، على صفحته الرسمية، بموقع "إكس" فيديو يظهر طائرات الرافال المصرية تصاحب الطائرة الرئاسية، وكتب: وصلنا إلى مصر برفقة طائرات رافال المصرية، فخورون بهذا لأنه يعد رمزا قويا للتعاون الاستراتيجي بيننا".

مزيد من التفاصيل اضغط هنا

المتر يبدأ من 10 آلاف جنيه.. الإسكان تطرح 35 ألف شقة 15 إبريل المقبل

تبدأ وزارة الإسكان بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان ومنصة مصر العقارية، في طرح 261 ألف شقة، حيث تكون بداية الطرح 15 إبريل الجاري.

ووفقا لوزارة الإسكان فالمرحلة الأولى من عملية الطرح ستشمل 35 ألف شقة يوم الثلاثاء 15 إبريل.

مزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد إصدار قانون الضمان الاجتماعي.. ننشر حالات استبعاد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بعدما وافق مجلس النواب عليه في وقت سابق.

وأكدت المادة (10) من قانون الضمان الاجتماعي، على عدد من الاشتراطات التي تؤدى إلى إلغاء الدعم النقدي، وذلك من خلال إرسال بعض التحذيرات الأولية بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية حيث نصت المادة ١٠ علي أنه للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

مزيد من التفاصيل اضغط هنا

مزايا قانون الضمان الاجتماعي بعد إصداره رسميًا

كشف النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مزايا قانون الضمان الاجتماعي الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.

وقال "القصبي"، في حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، للإعلامية لبنى عسل، أن فلسفة القانون تهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر والفئات الأكثر احتياجاً.

مزيد من التفاصيل اضغط هنا