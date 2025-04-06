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بالفيديو.. الرئيس السيسي لـ"ماكرون" بخان الخليلي: "أنا حضرت اليهود والإنجليز والأرمن"

11:58 م الأحد 06 أبريل 2025

الرئيس السيسي يصطحب ماكرون في خان الخليلي

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
اصطحب الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأحد، في زيارة إلى حي الحسين وخان الخليلي، في القاهرة.

وقال الرئيس السيسي، لنظيره الفرنسي خلال الجولة إنه ولد في هذه المنطقة، قائلا: "أنا حضرت اليهود والإنجليز والجريج"، والأرمن بالمنطقة".

ويزور الرئيس الفرنسي مصر لمدة 3 أيام، إذ يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، لمناقشة استعادة الهدوء ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، والخطة العربية لإعادة إعمار القطاع.

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ايمانويل ماكرون خان الخليلي الرئيس السيسي الرئيس الفرنسي
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بالفيديو.. الرئيس السيسي يصطحب نظيره الفرنسى فى جولة بخان الخليلي
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