بالفيديو.. الرئيس السيسي لـ"ماكرون" بخان الخليلي: "أنا حضرت اليهود والإنجليز والأرمن"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

اصطحب الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأحد، في زيارة إلى حي الحسين وخان الخليلي، في القاهرة.

وقال الرئيس السيسي، لنظيره الفرنسي خلال الجولة إنه ولد في هذه المنطقة، قائلا: "أنا حضرت اليهود والإنجليز والجريج"، والأرمن بالمنطقة".

ويزور الرئيس الفرنسي مصر لمدة 3 أيام، إذ يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، لمناقشة استعادة الهدوء ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، والخطة العربية لإعادة إعمار القطاع.