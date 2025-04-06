بعد زيارة الرئيسين المصري والفرنسي.. تعرف على خان الخليلي ومقهى نجيب محفوظ

كتب- محمد شاكر:

اصطحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في جولة بمنطقة خان الخليلي بالقاهرة، حيث قطع الرئيسان الشارع الرئيسي بخان الخليلي، وسط بهجة المواطنين المصريين والسياح الأجانب، والتقاطهم الصور التذكارية "سيلفي"، مع الرئيس المصري وضيفه الفرنسي، وصولا إلى مطعم خان الخليلي ومقهى نجيب محفوظ.

وصافح الرئيس السيسى عددا من المواطنين المصريين أثناء سيره بشوارع القاهرة، كما أدى الرئيس الفرنسى التحية للمصريين ورفع يده بابتسامة على وجهه، كما صافح عددا من المصريين، وهتف المواطنون المصريين: "بنحبك ياريس.. بنبحك يا سيسى".



وفيما يلي نستعرض تاريخ المنطقة

تعد منطقة خان الخليلي واحدة من أبرز المعالم السياحية والتاريخية في القاهرة، حيث تمتزج فيها عبق الماضي مع حيوية الحاضر. كما يشكل مقهى نجيب محفوظ، المسمى تيمنًا بالأديب المصري العالمي، نقطة جذب ثقافية وسياحية فريدة في قلب هذا السوق العريق.

خان الخليلي متحف مفتوح للتجارة والتراث

يعود تاريخ خان الخليلي إلى العصر المملوكي في القرن الرابع عشر، عندما أنشأ الأمير جهاركس الخليلي، هذا الخان ليكون مركزًا تجاريًا للمسافرين والتجار.

تحولت المنطقة مع الوقت إلى سوق شعبي يبيع كل ما يخطر على البال من المشغولات النحاسية والفضية، إلى العطور والتوابل، والتحف الأثرية، والملابس التقليدية.

وتتميز أزقة خان الخليلي الضيقة بمبانيها القديمة وزخارفها الإسلامية، مما يجعلها لوحة فنية تعكس روعة العمارة العربية.

كما تقع بالقرب من أهم المعالم التاريخية، مثل جامع الأزهر ومسجد الحسين، مما يجعلها مقصدًا للزوار من جميع أنحاء العالم.

مقهى نجيب محفوظ الأدب يصبح واقعًا

في قلب خان الخليلي، يقع مقهى نجيب محفوظ، الذي افتتح تكريمًا للأديب المصري الحائز على جائزة نوبل، والذي استلهم العديد من أعماله من الأجواء السحرية لهذه المنطقة.

يُعد المقهى تحفة معمارية تجمع بين الطراز الإسلامي التقليدي واللمسات الحديثة، حيث تُزين جدرانه لوحات ونقوش مستوحاة من روايات محفوظ مثل "الثلاثية" و"زقاق المدق".

يزور المقهى الأدباء والفنانون والسياح، حيث يُقدم الأكلات المصرية مثل الكبدة الاسكندراني، الممبار، والكشري، وكذلك المشروبات التقليدية مثل الشاي بالنعناع، بالإضافة إلى أطباق المطبخ المصري الأصيل. كما تقام فيه أمسيات ثقافية وقراءات شعرية، مما يجعله منارة للإبداع والفن.

هذه المنطقة ليست مجرد سوق أو مقهى، بل هي إرث حي يحكي قصة القاهرة عبر العصور، ويظل شاهدًا على عراقة التراث المصري الأصيل.

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