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مصدر إزعاج.. لميس الحديدي تنتقد فوضى المراكب النيلية في الزمالك

11:36 م الأحد 06 أبريل 2025

لميس الحديدي

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كتبت- داليا الظنيني:
أعربت الإعلامية لميس الحديدي، عن استيائها الشديد من انتشار المراكب النيلية التي تبث الأغاني الصاخبة على كورنيش الزمالك والمنيل، مؤكدة أنها تحولت إلى مصدر إزعاج يومي للسكان، خاصة في ساعات الليل المتأخرة.

وخلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON، عرضت الحديدي مقطع فيديو وصل إليها من سكان الحي العريق يظهر فيه صوت الأغاني المرتفعة من المراكب المنتشرة بطول الكورنيش، وعلقت قائلة: "كمشاهد، قد تظن أنها مجرد أغانٍ عادية، لكن تخيل نفسك تسكن في شارع أبو الفدا أو شارع عبدالعزيز آل سعود في المنيل وتسمع هذا الصخب في الرابعة فجراً!".

وتابعت :"من المفترض أن هذه المناطق راقية وجميلة، لكن الضوضاء مستمرة من منتصف الليل حتى ساعات الصباح الأولى، سواء كانت المراكب مليئة بالناس أو حتى فارغة. كيف يعيش الناس في هذا الإزعاج المرعب؟".

وتساءلت الحديدي: "من يمنح هذه المراكب تصاريح؟. وأين الجهات الرقابية؟.. شارع أبو الفدا، الذي كان يوماً من أرقى شوارع القاهرة، أصبح محاصراً بين المقاهي التي استولت على الأرصفة، والمراكب التي تلوث سكون الليل".

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لميس الحديدي المراكب النيلية الزمالك
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