سمير فرج: أهالي غزة يستحقون جائزة نوبل للسلام إزاء ما تحملوه

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، أنه متمسك بتصريحاته التي أشاد فيها بالمقاومة الفلسطينية، ولا يحتاج لمزيد من الحديث عنها.

وقال فرج خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن الذي يقدمه سيد على، أنه ليس متحدثًا باسم أي جهة أو باسم الدولة، مؤكدا أنه يتحدث بصفة شخصية ونابعة من حياته العسكرية التي كان من بينها مشاركته في حرب 1967.

وأشاد بالمرونة التي أبدتها حركة حماس تجاه مصر بالموافقة على مقترح إدارة قطاع غزة بعد الحرب بترشيح 13 شخصية؛ ليس من بينهم أعضاء في الحركة، معتبرا ذلك مرونة جيدة.

وأوضح أن أهالي غزة يستحقون جائزة نوبل للسلام إزاء ما تحملوه،مبينا أن هناك ثلاثة ملفات تتصدرها زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن ولقاؤه بترامب.