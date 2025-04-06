مصدر: وزير الصحة في العريش استعداداً لزيارة ماكرون

كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر مطلع بوزارة الصحة، إن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، زار مستشفى العريش مساء اليوم؛ قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي ماكرون إلى شمال سيناء الثلاثاء المقبل.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن وزير الصحة اطمأن على استعدادات المستشفى لاستقبال ماكرون، كما تفقد المرضى الفلسطينين الذين يعاجلون بمستشفى العريش.

وأشار إلى أن عددا من قيادات وزارة الصحة رافقت الوزير خلال الزيارة، على رأسهم الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور وجدي أمين رئيس إدارة الأمراض الصدرية بالوزارة، وعدد من القيادات المكلفين بمتابعة خطة استقبال مصابي غزة.