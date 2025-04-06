"بنحبك يا ريس".. مواطنون يهتفون للرئيس السيسي خلال جولته مع نظيره الفرنسي بخان الخليلي
10:59 م الأحد 06 أبريل 2025
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
صافح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من المواطنين وهو يصطحب الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون، فى جولة بشارع خان الخليلي بالقاهرة.
وهتف المواطنون:"بنحبك ياريس.. بنبحك يا سيسي".
كما التقط الرئيسان الصور التذكارية مع المواطنين، وأدى الرئيس الفرنسى التحية للمصريين ورفع يده بابتسامة على وجهه، كما صافح عدد من المصريين.
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