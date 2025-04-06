الرئيس الفرنسي يزور المتحف المصري في مستهل زيارته لمصر

كتب- أحمد عبدالمنعم:

زار الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون المتحف المصرى الكبير، في مستهل زيارته الرسمية لمصر.

وأجري الرئيس الفرنسي، جولة بداخل المتحف حيث شاهد القطع الأثرية، كما تفقد قاعات العرض الرئيسية.

وتستضيف القاهرة غدًا، الإثنين، قمة مصرية فرنسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وتعقب القمة المصرية الفرنسية، مباحثات مصرية فرنسية أردنية، بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى ابن الحسين.