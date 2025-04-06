عبدالهادي القصبي يكشف مزايا قانون الضمان الاجتماعي بعد إصداره رسميًا

كتبت- داليا الظنيني:

كشف النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مزايا قانون الضمان الاجتماعي الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.

وقال "القصبي"، في حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، للإعلامية لبنى عسل، أن فلسفة القانون تهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر والفئات الأكثر احتياجاً.

وشدد القصبي، على أهمية القانون في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، موجهاً التحية للرئيس السيسي على تصديقه عليه.

وأكد أن فئات عديدة لم تكن تحظي بها وهم حوالي 29 فئة جديدة تستفيد من الحماية الاجتماعية تحت مظلة هذا القانون، وهو دعم من خلال برامج مشروطة بتنمية حقيقية للبشر ومراعاة صحة الام داخل الاسرة المستفيدة من البرنامج.

وأوضح أن من بين تلك الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، والمسنين مع تحديدهم القادر على العمل أو المسن المعول، وأسر الشهداء والمصابين.