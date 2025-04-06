إعلان

عبدالهادي القصبي يكشف مزايا قانون الضمان الاجتماعي بعد إصداره رسميًا

09:41 م الأحد 06 أبريل 2025

النائب عبدالهادي القصبي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- داليا الظنيني:

كشف النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مزايا قانون الضمان الاجتماعي الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.

وقال "القصبي"، في حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، للإعلامية لبنى عسل، أن فلسفة القانون تهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر والفئات الأكثر احتياجاً.

وشدد القصبي، على أهمية القانون في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، موجهاً التحية للرئيس السيسي على تصديقه عليه.

وأكد أن فئات عديدة لم تكن تحظي بها وهم حوالي 29 فئة جديدة تستفيد من الحماية الاجتماعية تحت مظلة هذا القانون، وهو دعم من خلال برامج مشروطة بتنمية حقيقية للبشر ومراعاة صحة الام داخل الاسرة المستفيدة من البرنامج.

وأوضح أن من بين تلك الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، والمسنين مع تحديدهم القادر على العمل أو المسن المعول، وأسر الشهداء والمصابين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائب عبدالهادي القصبي لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي الرئيس عبدالفتاح السيسي لبنى عسل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

* الداخلية تصدر بيانا بشأن العثور على جثة رجل أعمال مقطعة بالقاهرة الجديدة
عاجل - تحذير عاجل من الأرصاد بشأن المناطق المتأثرة بالعاصفة الترابية
متحدث الوزراء: لا إزالة لأي مباني بوسط البلد ضمن خطة تطوير المنطقة
معيط عن دعم المواد البترولية: تأكل وتشرب وتتعالج ولا تشرب سجائر؟
لماذا قفز الدولار بشكل مفاجئ لأعلى مستوى أمام الجنيه اليوم؟
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأتربة والرمال المثارة على 7 مناطق