أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الاثنين حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل ليلا وفي الصباح الباكر معتدل ليلا وفي الصباح الباكر.

وأضافت الهيئة أنه يوجد فرص أمطار على مناطق من السواحل الشمالية والغربية.

وأشارت الهيئة إلى أنه يوجد رياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية.

وجاءت تفاصيل حالة الطقس على النحو التالي: