إعلان

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين

09:38 م الأحد 06 أبريل 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حالة الطقس بجنوب سيناء
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس بطور سيناء
  • عرض 6 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس بجنوب سيناء
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الاثنين حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل ليلا وفي الصباح الباكر معتدل ليلا وفي الصباح الباكر.

وأضافت الهيئة أنه يوجد فرص أمطار على مناطق من السواحل الشمالية والغربية.

وأشارت الهيئة إلى أنه يوجد رياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية.

وجاءت تفاصيل حالة الطقس على النحو التالي:

54

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد درجات الحرارة الرياح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

* الداخلية تصدر بيانا بشأن العثور على جثة رجل أعمال مقطعة بالقاهرة الجديدة
عاجل - تحذير عاجل من الأرصاد بشأن المناطق المتأثرة بالعاصفة الترابية
متحدث الوزراء: لا إزالة لأي مباني بوسط البلد ضمن خطة تطوير المنطقة
معيط عن دعم المواد البترولية: تأكل وتشرب وتتعالج ولا تشرب سجائر؟
لماذا قفز الدولار بشكل مفاجئ لأعلى مستوى أمام الجنيه اليوم؟
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأتربة والرمال المثارة على 7 مناطق