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المسلماني: إطلاق "قناة الأطفال" بالتليفزيون المصري قريباً

09:22 م الأحد 06 أبريل 2025

المسلماني يستقبل الإعلامي الكويتي ماضي الخميس

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أننا سنبدأ قريبًا بث مساحة متميزة للأطفال، استعدادًا لإطلاق "قناة الأطفال" بالتليفزيون المصري قريباً.

جاء ذلك خلال استقبال المسلماني، الإعلامي الكويتي ماضي الخميس رئيس ملتقي الإعلام العربي بالكويت.

وبحث المسلماني، مع الخميس أوجه التعاون بين منتدي القاهرة للإعلام والمزمع عقده خريف العام الجاري ، ويترأس لجنته العليا عبد الفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج ، وبين ملتقي الإعلام العربي بالكويت.

وفي اللقاء قام الخميس بإهداء الهيئة الوطنية للإعلام خمس مسلسلات أطفال (١٥٠) حلقة ، باللغة العربية الفصحى، وذلك للعرض بقنوات ومنصة الهيئة.

يروي أحد المسلسلات قصة تاريخ وحضارة وعلماء الأندلس ، ويري آخر قصة بطل من ذوي الاحتياجات الخاصة ،ذ لم يستسلم لأزمته ، بل حول مقعده المتحرك إلي أداة للخير والسلوك الجيد. وتحمل المسلسلات جميعها رسالة خاصة بالقيم العربية والإسلامية ومباديء السلوك الأخلاقي الداعم للآخرين.

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أحمد المسلماني قناة الأطفال التليفزيون المصري الوطنية للإعلام
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