حدث في 8ساعات| طرح جديد لشقق الإسكان في هذا الموعد.. وتصريحات "معيط" عن زيادة قرض صندوق النقد

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة، حيث ترتفع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، كما تم نشر تصريحات خاصة للدكتور حمد معيط، وزير المالية السابق، المدير التنفيذي للمجموعة العربية بصندوق النقد الدولي عن خفض دعم المواد البترولية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأتربة والرمال المثارة على 7 مناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود ارتفاع في درجات الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء.، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 34 درجة بينما من المتوقع أن يسجل جنوب البلاد 37 درجة.

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د. معيط عن دعم المواد البترولية: تأكل وتشرب وتتعالج ولَّا تشرب سجائر؟

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، المدير التنفيذي للمجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية، أعلنت منذ العام الماضي، خطتها بشأن رفع دعم المواد البترولية.

وأضاف في حوار لمصراوي يُنشر لاحقا، بعد إعلان الحكومة خفض دعم المواد البترولية بما يزيد عن 50 % في الموازنة الجديدة وما إذا كان يتفق مع سياسات صندوق النقد الدولي: بغض النظر عن السياسات والبرنامج والصندوق، "في الآخر انت صاحب البيت ومعاك 100 جنيه وهي إيراداتك، وعندك احتياجات أسرتك أكل وشرب وفواتير وإيجار وأعباء أخرى، ومطلوب منك إنك توزعهم زي ما أنت عايز ولو عايز تشرب بيهم سجائر كلهم، روح اشرب بيهم سجائر كلهم.

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المتر يبدأ من 10 آلاف جنيه.. الإسكان تطرح 35 ألف شقة 15 إبريل المقبل

تبدأ وزارة الإسكان بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان ومنصة مصر العقارية، في طرح 261 ألف شقة، حيث تكون بداية الطرح 15 إبريل الجاري.

ووفقا لوزارة الإسكان فالمرحلة الأولى من عملية الطرح ستشمل 35 ألف شقة يوم الثلاثاء 15 إبريل.

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شهر إجازة حج للمسلم والمسيحي.. رئيس "الشيوخ" يكشف أهمية دراسة الأثر التشريعي للقوانين

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن مسألة دراسة قياس الأثر التشريعي للقوانين قطع فيها المجلس شوطًا كبيرًا، مؤكدًا أن الأمر لا يجب أن يتوقف عند تغيير بعض النصوص فقط؛ ولكن بعض القوانين قد تحتاج إلى استكمال تشريعي.

وأشار عبد الرازق أثناء مناقشة تقرير عن دراسة بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة، اليوم الأحد، إلى أن المحكمة الدستورية العليا ناقشت أزمة بشأن قانون الخدمة المدنية، والذي كان ينص على حق الموظف في إجازة لمدة شهر لأداء مناسك الحج.

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خصم 70% من غرامات التأخير.. كيف تستفيد من مهلة الإسكان لسداد الأقساط المتأخرة؟

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية في في مد مهلة التيسيرات في سداد المستحقات المالية والخاصة بالإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

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خاص| هل طلبت مصر زيادة قرض صندوق النقد؟ د. محمد معيط يجيب

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، المدير التنفيذي للمجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن برنامج مصر مع الصندوق، بشأن منحها 8 مليارات دولار، معتمد وتم التفاوض والاتفاق عليه.

وأضاف د. معيط، في حوار خاص مع مصراوي يُنشر لاحقا: ما أقوله هو وجهة نظري الشخصية، أنا لست مسؤولا ولا أتحدث باسم صندوق النقد الدولي ولكنها مجرد تقديرات ووجهة نظري الشخصية.. البرنامج معتمد، وتم التفاوض عليه والاتفاق عليه، ويمضي في مساره، عملية زيادة الكوتة وحصة مصر، لها إجراءات وهو مسار آخر، وكي ينفذ، لازم يكون 85 % على الأقل من الدول أعضاء صندوق النقد الدولي قد وافقت عليه، وما زالت بعض الدول ترسل موافقتها حتى الآن.

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فيديو- ياسر برهامي: أهل غزة دخلوا الحرب دون مشاورة.. وأمريكا على صفيح ساخن

علق الشيخ ياسر برهامي، الداعية السلفي، على فتوى الشيخ رئيس هيئة علماء المسلمين، بشأن وجوب الجهاد على الجميع ضد إسرائيل، وهل نحن مقصرون في وضعنا الحالي مع أهل غزة أم لا؟.

وقال "برهامي"، في مقطع فيديو عبر صفحته على فيسبوك: إذا أردنا أن ندخل حربًا مع اليهود لنصرة أهل غزة الذين قرروا أن يخوضوا الحرب منفردين دون مشاورة الدول العربية، لأنهم ما أخبروا غير إيران، فعلينا أن نعلم إسرائيل بإلغاء المعاهدة، ونكون على قدر ذلك ونستعد للحرب مع إسرائيل وأمريكا ودول الغرب الأخرى التي تقف بجوار إسرائيل.

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عاصفة ترابية والقاهرة تسجل 34 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة، حيث ترتفع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر.

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