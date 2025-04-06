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شهر إجازة حج للمسلم والمسيحي.. رئيس "الشيوخ" يكشف أهمية دراسة الأثر التشريعي للقوانين

04:07 م الأحد 06 أبريل 2025

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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كتب- نشأت علي:

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن مسألة دراسة قياس الأثر التشريعي للقوانين قطع فيها المجلس شوطًا كبيرًا، مؤكدًا أن الأمر لا يجب أن يتوقف عند تغيير بعض النصوص فقط؛ ولكن بعض القوانين قد تحتاج إلى استكمال تشريعي.

وأشار عبد الرازق أثناء مناقشة تقرير عن دراسة بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة، اليوم الأحد، إلى أن المحكمة الدستورية العليا ناقشت أزمة بشأن قانون الخدمة المدنية، والذي كان ينص على حق الموظف في إجازة لمدة شهر لأداء مناسك الحج.

وقال رئيس مجلس الشيوخ: عندما أرادت موظفة مسيحية الحصول على نفس الإجازة للتوجه إلى القدس، تم رفض الطلب لعدم وجود نص.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن المحكمة الدستورية العليا ارتأت أنه لا يجوز أن يظل النص بصورته الموجودة دون أن ينص على الجزء الخاص بالموظف الذي يريد الذهاب إلى القدس.

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المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ إجازة حج
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