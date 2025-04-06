د. معيط عن دعم المواد البترولية: تأكل وتشرب وتتعالج ولَّا تشرب سجائر؟

كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، المدير التنفيذي للمجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية، أعلنت منذ العام الماضي، خطتها بشأن رفع دعم المواد البترولية.

وأضاف في حوار لمصراوي يُنشر لاحقا، بعد إعلان الحكومة خفض دعم المواد البترولية بما يزيد عن 50 % في الموازنة الجديدة وما إذا كان يتفق مع سياسات صندوق النقد الدولي: بغض النظر عن السياسات والبرنامج والصندوق، "في الآخر انت صاحب البيت ومعاك 100 جنيه وهي إيراداتك، وعندك احتياجات أسرتك أكل وشرب وفواتير وإيجار وأعباء أخرى، ومطلوب منك إنك توزعهم زي ما أنت عايز ولو عايز تشرب بيهم سجائر كلهم، روح اشرب بيهم سجائر كلهم.

وأوضح د. معيط: ما أقوله هو وجهة نظري الشخصية، أنا لست مسؤولا ولا أتحدث باسم صندوق النقد الدولي ولكنها مجرد تقديرات ووجهة نظري الشخصية.. أنت راجل معاك 100 جنيه، ولادك عايزين مدارس وحد تعبان عايز يروح لدكتور، وإيجار شقة وأكل وشرب للبيت وفي نفس الوقت بتشرب سجائر، عندك استعداد تحرق المبلغ وتشرب بيه سجائر ومتشوفش احتياجات البيت والأسرة، انت خد القرار، خد القرار، عايز تعمل إيه؟.

وأكمل معيط: لست عضوا في الوفد الذي يتفاوض، أو من لجنة الخبراء التي يرسلها الصندوق، أنا بقولك دائما متخذ القرار يرى البيانات والوضع أمامه ويجتهد عشان يشوف إيه اللي في صالح البلد، مش بس في اللحظة اللي احنا فيها، ولكن كمان لقدام لمستقبل البلد، أنا قلت لك مثال بالسجائر.

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