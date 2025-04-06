رئيس هيئة الاستثمار يكشف خطوات توحيد قانون الشركات

كتب- نشأت علي:

قال المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الديم رئيس لجنة الاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص تعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار هيبة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، إللا أن وزارة الاستثمار وضعت منهجا ومعايير تعمل على تطبيقها لدخول مصر ضمن تصنيفات الدول العالمية الجاذبة للاستثمار، لتحتل مصر ترتيب مرتفع بحلول 2026 بها مما ينعكس إيجابا على وضع مصر واقتصادها.

وكشف عن العمل على توحيد قانون الشركات، متعهدا أمام مجلس الشيوخ بالعمل عليه من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب خلال الجلسة اليوم وعمل حوار مجتمعي في هذا الإطار.

ولفت إلى استهداف الوزارة التحول الرقمي ضمن منهججها.

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