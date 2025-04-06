15 صورة ترصد إخلاء الباعة الجائلين من محيط موقف السلام النموذجي

كتب- محمد نصار:

تواصل محافظة القاهرة، أعمال إخلاء الباعة الجائلين من محيط موقف السلام النموذجي الجديد.

ومن المقرر أن يتم تسكين الباعة الجائلين داخل الموقف بدلًا من المظهر غير الحضاري في محيطه الخارجي.

وتم التوجيه بضرورة سرعة رفع المخلفات والإشغالات في محيط الموقف تمهيدًا لتشغيله خلال الفترة المقبلة.

موقف السلام النموذجي

تبلغ مساحة موقف السلام النموذجي 2966 م2، ويستوعب 2500 سيارة نقل وسرفيس، ويضم 224 محلًا.

ويتمتع الموقف بمختلف الخدمات ومنها (مسجد - دورات مياه - نقطة إسعاف - كافتيريات - غرف خدمات).

الموقف أيضًا مزود بلوحات إرشادية، ونظام مراقبة بالكاميرات، وشبكة كهرباء وإضاءة حديثة، ومدعم بوسائل الأمان اللازمة، وتحكم في أعمدة الإنارة الجمالية، بجانب دعم الأرضيات ببالوعات أمطار، وأماكن مخططة لوقوف السيارات.

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