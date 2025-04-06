خاص| هل طلبت مصر زيادة قرض صندوق النقد؟ د. محمد معيط يجيب

كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، المدير التنفيذي للمجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن برنامج مصر مع الصندوق، بشأن منحها 8 مليارات دولار، معتمد وتم التفاوض والاتفاق عليه.

وأضاف د. معيط، في حوار خاص مع مصراوي يُنشر لاحقا: ما أقوله هو وجهة نظري الشخصية، أنا لست مسؤولا ولا أتحدث باسم صندوق النقد الدولي ولكنها مجرد تقديرات ووجهة نظري الشخصية.. البرنامج معتمد، وتم التفاوض عليه والاتفاق عليه، ويمضي في مساره، عملية زيادة الكوتة وحصة مصر، لها إجراءات وهو مسار آخر، وكي ينفذ، لازم يكون 85 % على الأقل من الدول أعضاء صندوق النقد الدولي قد وافقت عليه، وما زالت بعض الدول ترسل موافقتها حتى الآن.

وأضاف المدير التنفيذي للمجموعة العربية بصندوق النقد الدولي بشأن أنباء طلب مصر زيادة قيمة القرض: مصر لم تطلب زيادة قيمة تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكن فيه حاجة تانية اسمها صندوق الاستدامة والصلابة وهو يتعلق بتمويل أمور للتعامل مع قضايا تتعلق بالتحولات المناخية، ده وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين في جلسته الماضية بـتمويل 1.3 مليار دولار، إضافة إلى قيمة القرض الأصلي البالغة 8 مليارات دولار.

وأوضح د. معيط: التمويل الخاص بالتغيرات المناخية والبالغ 1.3 مليار دولار، بتكون مدته أطول وتمويله أقل وميسر جدا، لكنه في النهاية يوفر تمويلا.

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