فيتامين د.. نصائح مهمة من هيئة الدواء وتحذير من نقصه بالجسم

كتب - أحمد جمعة:

يُعد فيتامين "د" من العناصر الأساسية التي لا غنى عنها لصحة الإنسان، فهو يلعب دورًا محوريًا في تقوية العظام، إلى جانب مساهمته الفعالة في دعم الجهاز المناعي والوقاية من العديد من الأمراض.

وقالت هيئة الدواء المصرية في منشور توعوي، إن فيتامين د يعتبر واحد من الفيتامينات الضرورية لصحة العظام والعضلات؛ ويشارك في تقليل الالتهاب وتنظيم نمو الخلايا وتعديل وظيفة المناعة.

وحذرت الهيئة من أن نقص فيتامين د من الممكن أن يؤدي لحدوث هشاشة بالعظام، وهذا يجعلها أكثر عرضة للكسر.

ونصحت هيئة الدواء بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، والتعرض لأشعة الشمس، واستشارة الطبيب المختص في حالة الشعور بأي آلام غير مبررة بالعظام أو وجود أي مشكلة صحية أخرى قد تؤثر على امتصاص فيتامين د.

هل يقي فيتامين د من الأمراض؟

ووفق موقع "مايو كلينك" الطبي المتخصص، تبين الأبحاث العلمية التي تتناول استخدام فيتامين D لأمراض معينة ما يلي:

* مرض السرطان: تتباين النتائج المتعلقة بفوائد فيتامين D في الوقاية من السرطان، لذا فثمة حاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات لإثبات احتمالية تقليل تناول فيتامين D في صورة مكمِّلات غذائية من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

* الصحة المعرفية: تُظهر الأبحاث أن انخفاض مستويات فيتامين D في الدم يرتبط بالانحدار المعرفي، ومع ذلك، تبرز الحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات لتحديد فوائد تناول مكمِّلات غذائية تحتوي على فيتامين D لتعزيز الصحة المعرفية.

* اضطرابات العظام الوراثية: يمكن استخدام فيتامين D للمساعدة في علاج الاضطرابات الوراثية في وظائف الجسم الناتجة عن عدم القدرة على امتصاص أو معالجة فيتامين D، مثل نقص فوسفات الدم العائلي.

* التصلب المتعدد: تشير الدراسات إلى أن الاعتماد على المكمِّلات الغذائية التي تحتوي على فيتامين D لفترات طويلة يحد من خطر التعرض للإصابة بالتصلب اللويحي المتعدد.

* لِين العظام: تُستخدَم المكمِّلات الغذائية التي تحتوي على فيتامين D لعلاج البالغين الذين لديهم نقص حاد في فيتامين D، حيث يؤدي هذا النقص إلى فقدان المواد المعدنية في العظم، وألم بالعظام، وضعف العضلات، وليونة العظام (لين العظام).

* هشاشة العظام: تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على القدر الكافي من فيتامين D والكالسيوم في النظام الغذائي قد لا يفقدون كثافة العظام المعدنية سريعًا، ويساعدهم ذلك على الوقاية من هشاشة العظام، كما تقل فرص إصابتهم بكسور العظام. واستشر طبيبك إن كنت بحاجة إلى مكمِّلات غذائية تحتوي على الكالسيوم وفيتامين D للوقاية من هشاشة العظام أو علاجها.

* الصدفية: استعمال فيتامين D أو مستحضر موضعي يحتوي على مركب فيتامين D ويُسمى "كالسيبوتريين" على البشرة من الممكن أن يعالج الصدفية من نوع الصدفية اللويحية لدى بعض المرضى.