التنمية المحلية: استئناف الدورات التدريبية بمركز سقارة اليوم

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، استئناف الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم الأحد 6 أبريل 2025، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشارت منال عوض، في بيان الأحد، إلى أن الأسبوع التدريبي الـ 31 من الخطة التدريبية للمحليات يشهد اليوم تنفيذ 3 دورات تدريبية وهي: برنامج نظم المعلومات الجغرافية GIS مستوى متقدم (الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في تطبيقات التنمية المحلية) " لخريجي برامج الـ Gis السنوات السابقة، وبرنامج التقديرات السكانية باستخدام حزمة برامج اسبكترام للمديرين والعاملين بوحدات السكان بالديوان والوحدات الفرعية ووحدات التحول الرقمي ومراكز المعلومات بالتعاون مع وحدة السياسات السكانية بالوزارة، وبرنامج سيناريوهات وخطط وأدلة التعامل مع الأزمات المختلفة، ويستفيد منها المديرين والعاملين بإدارات الأزمات ومراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء وإدارة الأزمات بالوزارة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن إجمالي عدد المستفيدين من دورات الأسبوع الـ 31 يبلغ حوالي 100 متدرب من جميع المحافظات، مؤكدة ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم في مجالات عملهم بما يساهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المحافظات للمواطنين، ورفع قدرات الصف الثاني من الموظفين لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات.

من جانبه، أوضح الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والمشرف على مركز سقارة، أن المركز يشهد تطويرًا شاملًا على المستويات الفنية والإدارية والتدريبية، ليواكب المعايير الدولية في التدريب وبناء القدرات، ويصبح من بين أفضل المؤسسات التدريبية بدعم ورعاية الدكتورة منال عوض بما يساهم في مواكبة متغيرات العمل المحلي، وتذليل العقبات أمام العاملين، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين المتخصصين.

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